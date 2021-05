Abruzzo: scuola, Quaresimale e Floria inaugurano Campus De Cecco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce l'Istituto professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità albergheria "Filippo De Cecco" di Pescara. Nel pomeriggio il sottosegretario del ministero dell'Istruzione, Barbara Floridia, e l'assessore regionale all'Istruzione, Pietro Quaresimale, hanno inaugurato il Campus "Sport e Gusto", realizzato nel complesso scolastico dell'Istituto alberghiero. "Si tratta di un'area polifunzionale - ha detto l'assessore Quaresimale - sicura e accessibile che alza il livello di qualità dell'offerta formativa di uno degli istituti alberghieri più importanti della Regione. E' importante in questo momento che la scuola torni a svolgere un ruolo centrale nell'attività del ragazzo, dopo mesi di didattica a distanza particolarmente penalizzanti per la crescita professionale degli studenti. Il Campus ha questa funzione: mettere a disposizione degli studenti uno spazio accessibile e inclusivo in grado di perfezionare l'attività laboratoriale". L'inaugurazione del Campus, alla quale ha preso parte anche il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, Antonella Tozza, è stata l'occasione per la dirigente dell'Istituto, Alessandra Di Pietro, di illustrare il Piano scuola 2021 che prevede attività durante il periodo estivo portate avanti dagli insegnanti curriculari. "Le scuole abruzzesi - ha aggiunto l'assessore Quaresimale - stanno rispondendo bene all'iniziativa fortemente voluta dal ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, di organizzare durante l'estate attività scolastiche e ricreative all'interno delle scuole stesse. Al centro del progetto c'è la realizzazione di attività che vanno dal recupero degli apprendimenti fino all'accoglienza, dalla socializzazione fino agli aspetti ricreativi. Il Governo ha stanziato risorse finanziarie che verranno ripartite in base al numero degli studenti; in base ad una simulazione del Ministero l'erogazione media per ogni istituto ammonterebbe a 18 mila euro". (Gru)