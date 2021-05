Amministrative: dopo vertice centrodestra Salvini vede suoi ministri e sottosegretari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle amministrative, la Lega insiste sull’apertura e sull’allargamento del centrodestra al mondo delle imprese, del volontariato e delle professioni. L’obiettivo è trovare candidati civici di alto profilo. Al termine dell’incontro con il centrodestra, Salvini - riferisce una nota del Carroccio - ha riunito la "Lega di governo": massima attenzione alle riaperture, superamento del coprifuoco e accelerazione per il ritorno alla massima normalità possibile per ristoranti, piscine, parchi e tutto ciò che è ancora chiuso. (Com)