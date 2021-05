Piemonte: gestione del Fondo sanitario regionale, al via approfondimento in commissione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al gruppo di lavoro Covid audizione dei vertici degli ospedali di Novara, Cuneo e Alessandria “Le aziende ospedaliere hanno risposto in modo efficiente all’urgenza di riorganizzare l’attività, è stato adottato un sistema modulare che ha consentito di convertire reparti ordinari e sale operatorie in reparti Covid. La prima ondata è stata la più complessa sotto questo aspetto, poi si sono aggiunte le difficoltà nel processamento dei tamponi da parte dei laboratori, la mancanza di dispositivi di protezione individuale e la carenza di personale. Nella seconda ondata, quella peggiore per numero di ricoveri ma in cui avevamo acquisito una serie di conoscenze, siamo riusciti a gestire meglio le attività, grazie anche al coordinamento del Dirmei”. E’ quanto hanno riferito i direttori generali e sanitari delle Aziende ospedaliere di Novara, Cuneo e Alessandria nell’audizione del gruppo di lavoro sulla gestione dell’emergenza sanitaria, presieduto da Daniele Valle. Nel rispondere alle domande di Domenico Ravetti, Domenico Rossi (Pd) e Alessandro Stecco (Lega), è stato sottolineato in particolare che l’affiancamento delle Usca alla medicina del territorio ha dato ottimi risultati, riproponendo il tema della necessità di una revisione delle funzioni territoriali. (Rpi)