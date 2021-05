© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte anticiperà al 28 maggio la possibilità di pre-aderire alla somministrazione per il vaccino anti-Covid per la fascia 30-39 anni (era prevista dall’8 giugno) e al 4 giugno per la fascia 16-29 anni (era prevista dal 15 giugno). Per iscriversi bisogna accedere sul portale www.IlPiemontetivaccina.it. Lo rende noto la Regione Piemonte. (Rpi)