Covid: Bernini (FI), auspico presto zona bianca per Emilia-Romagna

- Oggi tutta l’Italia "si è svegliata in zona gialla e alcune regioni potrebbero presto passare in zona bianca, grazie all’incidenza dei contagi che continua a calare. Tra queste, l’Emilia-Romagna che auspichiamo possa diventare 'bianca' già a partire dal 14 giugno". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. "Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel, grazie a una campagna vaccinale che sta dando buoni risultati e che viaggia spedita e senza interruzioni. Questo governo, di cui Forza Italia fa parte con grande senso di responsabilità, si sta impegnando al massimo per garantire le riaperture e ridare speranza al Paese. Perché, sappiamo tutti, che il primo incentivo è la possibilità di poter tornare a lavorare, in piena sicurezza certo, ma anche in serenità. L’Emilia-Romagna - sottolinea Bernini - si è sempre rimboccata le maniche e sono certa che lo farà ancor più in questa estate: gli operatori del turismo, dalle coste all’Appennino, hanno già annunciato di essere prontissimi e non poteva essere altrimenti, conoscendo il loro impegno e il loro spirito di dedizione. Sarà una estate di grande ripartenza, con il contagio ridotto ai minimi termini". (Com)