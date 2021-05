Sanità: Gelmini, no a nuovo centralismo ma le Regioni devono ascoltarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non scopriamo oggi di avere 21 sistemi sanitari diversi e la pandemia è stata uno stress test per tutto il pianeta: siamo al lavoro per migliorarli tutti e renderli più performanti e omogenei, grazie anche alle risorse del Pnrr. Così Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista a “La Stampa”. “È comprensibile che le Regioni a più alta vocazione turistica cerchino di massimizzare i risultati ma ci sono problemi organizzativi complessi e c'è il rischio di potenziali squilibri nelle forniture: è doveroso remare tutti nella stessa direzione e rispettare le linee guida nazionali”, ha detto, aggiungendo che se si riuscirà a proseguire ad un ritmo di mezzo milione di dosi al giorno il problema sarà “molto contenuto”. “Tutti devono rispettare il piano e mi pare che le Regioni lo stiano facendo: poi c'è chi ha una velocità più accentuata e magari getta il cuore oltre l'ostacolo e c'è anche il problema che, crescendo la platea di vaccinati, si possono incontrare più resistenze”, ha continuato. “Non c'è nessuna anarchia: questa conflittualità e queste differenze non ci sono, le Regioni stanno facendo la loro parte, nonostante alcune oggettive difficoltà”, ha continuato, ribadendo di condividere le linee guida di Figliuolo. “Trovo giusto aumentare la platea dei vaccinatori: ci avviciniamo alla campagna di massa e finalmente ci si potrà vaccinare anche in farmacia”, ha spiegato. (Rin)