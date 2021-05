Lavoro: Cgil, posizione Confindustria inaccettabile, governo proroghi blocco licenziamenti fino ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i quattro dirigenti della Cgil, “ci vuole un piano straordinario per una buona e stabile occupazione che renda credibile qualsiasi obiettivo di rafforzamento della coesione sociale”. “Per questo - sostengono - siamo pronti e disponibili per il confronto a tutti i livelli, a partire dall'uso sapiente di tutti gli ammortizzatori sociali, prima di usare la mannaia dei licenziamenti”. “Siamo però altrettanto pronti - concludono Ferrari, Giove, Pagano e Pozzi - a respingere e a mobilitarci contro qualsiasi scelta che aumenti incertezza e precarietà occupazionale, compresa l'intenzione annunciata dal governo di indebolire le attuali regole sugli appalti, rendendo il lavoro più fragile, ricattabile, più insicuro e vittima di sfruttamento e criminalità organizzata, una decisione che contrasteremo con tutti gli strumenti a nostra disposizione”. (Com)