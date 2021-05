Mostre: "Orogenesi", alla Galleria Prac di Napoli la personale di Marco Stefanelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Orogenesi" è il titolo della personale di Marco Stefanelli che sarà inaugurata a Napoli giovedì 27 maggio 2021 dalle ore 11 alle ore 21 presso gli spazi della Galleria Prac, Piero Renna Arte Contemporanea. Per la prima volta a Napoli, l'artista e designer torinese porta nella Galleria di via Nuova Pizzofalcone la sua personale visione dell'arte, della vita, del mondo. Marco Stefanelli, classe 1974, dal 2006 sperimenta materiali con poetiche diverse: la plasmabilità delle resine, la natura organica del legno, la malleabilità del metallo. La ricerca sui cementi e i pigmenti durante il lungo soggiorno napoletano l'hanno portato a una rappresentazione più astratta dello spazio, con evidenti influenze e contaminazioni cromatiche. "La rappresentazione del mondo e delle forze che lo governano in una scaglia nera, eco di una primigenia eruzione vulcanica - spiega una nota - La superficie si piega e si faglia, si comprime, crea picchi e avvallamenti, canali, costoni, colline. Le forze telluriche sommerse, generate da una spinta che forma, deforma e modella, danno origine a un'onda materica e plastica. La materia stampata possiede la memoria del legno a rappresentare il mondo vegetale che con le sue radici invade e pervade il terreno, tenendo insieme il tutto. Il colore, elemento di artificio, irrompe e traccia il confine netto di tutto ciò che non è naturale: racconta l'intervento dell'uomo, la razionalità e la pulsione al controllo sull'apparente caos del mondo. Dalla ricerca su cementi resine e pigmenti nascono i lavori in mostra: elementi vibranti che prendono la loro tessitura dalle assi di legno, su cui vengono mescolati ed impastati, riprendendone le venature, i nodi. Le sei sculture e i lavori su carta di vari formati esposti alla Galleria Prac, riportano questo magma 'legnoso' spezzato dal pigmento". (Ren)