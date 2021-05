Napoli: Muscarà (M5s), caso Stadio Collana, Giano finalmente estromessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caso dell'affidamento, tardivamente revocato, dello Stadio Collana alla società Giano rischia di rivelarsi uno dei più clamorosi raggiri ai danni della Regione Campania, dei cittadini e dei tanti amanti dello sport a cui è ancora negata una struttura storica e di particolare riferimento per la città di Napoli. Sulla base delle contestazioni formulate del commissario straordinario incaricato dalla Regione emerge, su tutti, un fatto gravissimo. Ovvero che la Giano avrebbe affidato a sé stessa i lavori di rifunzionalizzazione della struttura, per poi rendicontare le spese alla Regione. Dalla relazione commissariale emerge infatti che la società, senza alcuna procedura di evidenza pubblica, avrebbe incaricato delle opere la 'Pagliara Costruzioni', ditta nella gestione di Paolo Pagliara. Parliamo della stessa persona che nel frattempo, nell'ambito di un cambio di compagine societaria, pure questo in violazione della procedura di affidamento del Collana, era diventato socio di maggioranza al 90 per cento della Giano. E come se non bastasse, un 5 per cento delle quote è stato rilevato da Saldro Mussolino, a cui la stessa Giano ha intanto affidato tutte le opere di manutenzione straordinaria". Lo denuncia la consigliera regionale del Movimento 5 stelle della Campania Maria Muscarà. (segue) (Ren)