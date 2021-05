Turismo: Touring Club Italiano e Airbnb insieme per la promozione dei 252 borghi Bandiera Arancione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È cominciato il conto alla rovescia degli italiani verso le ripartenze. La voglia di viaggio si accompagna ad un rinnovato senso di responsabilità, con una forte attenzione a mete diffuse: secondo i dati di Airbnb, la percentuale di notti prenotate in aree rurali e borghi è cresciuta dal 21 per cento del 2019 al 37 per cento di quest’anno. Per cavalcare questa tendenza e sensibilizzare ulteriormente gli italiani ad un’idea di viaggio rispettosa dei territori, Airbnb, la piattaforma globale di viaggio, e Touring Club Italiano (Tci), l'associazione non profit che da oltre 125 anni si prende cura dell’Italia come bene comune con oltre 200 mila soci, uniscono le forze in un’attività di sensibilizzazione nei confronti di una cultura di viaggio slow, che vedrà come prima attività quella della valorizzazione dei 252 borghi certificati con la Bandiera Arancione, lo storico riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito da Tci ai piccoli comuni dell'entroterra italiano che si distinguono per un'offerta di eccellenza, un'accoglienza di qualità e per una gestione sostenibile dell’ambiente. La collaborazione mette a sistema Tci, una storica realtà che promuove i principi di un turismo etico, responsabile e sostenibile (con una particolare attenzione ai centri minori e alle aree interne, come dimostrato dall’iniziativa Bandiere Arancioni) e Airbnb, una piattaforma che diventa strumento di scoperta del territorio attraverso l’ospitalità in casa e le esperienze. (segue) (Com)