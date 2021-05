Turismo: Touring Club Italiano e Airbnb insieme per la promozione dei 252 borghi Bandiera Arancione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo è far conoscere le potenzialità di Airbnb nei borghi Bandiera Arancione, illustrando l’opportunità di condividere alloggi e offrire esperienze in piattaforma. Attraverso lo strumento del seminario, in programma il 16 giugno, verranno alternati momenti verticali a sessioni laboratoriali di interazione e verrà fornita una linea di assistenza dedicata ai partecipanti. Per i borghi Bandiera Arancione verranno invitati proprietari di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, fornitori di servizi turistici (ad esempio guide turistiche, noleggio attrezzature sportive), produttori locali ed artigiani e i rappresentanti delle amministrazioni comunali. Tci è partner del Rural Bootcamp, l’iniziativa internazionale di Airbnb pensata per aiutare le comunità delle zone rurali ad attrarre flussi di turismo sostenibile, che può annoverare fra gli altri Agriturist e Adi (Alberghi diffusi), oltre a realtà come la spagnola Fademur e la francese Amrf, l'associazione dei sindaci delle zone rurali di Francia. In un secondo momento, verranno inoltre fatti incontrare la community di host Airbnb con la community di soci e socie volontarie del Tci per conoscersi e ispirarsi a vicenda, immaginando collaborazioni anche a livello locale. “Il 73 per cento degli italiani ci ha raccontato che dopo la fine della pandemia vorrà continuare a viaggiare verso località più remote e meno battute”, ha spiegato Giacomo Trovato, Country Manager di Airbnb Italia. (segue) (Com)