Campania: domani presentazione catalogo mostra itinerante su storia del femminismo e delle donne (2)

- Parteciperà inoltre la curatrice della mostra, Luisa Festa, e sarà presente il comitato tecnico scientifico. Loredana Raia ha spiegato: "Abbiamo deciso di pubblicare il catalogo non solo per il successo che ha avuto la mostra, ma perché la fotografia crea un legame: dialoga, suscita emozioni, rimanda a ricordi di vita vissuta, istruisce e racconta per chi non c'era". Quindi la vicepresidente ha aggiunto: "È una iniziativa alla quale il consiglio tiene molto come davanti ad uno specchio fornito di memoria, la foto dal passato porta al presente e dà la forza alle ragazze per investire sul proprio futuro e credere in se stesse". Dunque Loredana Raia ha concluso il suo intervento ed ha dichiarato: "Il catalogo diventa così un viaggio che narra il potere della pratica della relazione femminile, con l'obiettivo ambizioso di riaffermare la libertà delle donne , ancora oggi troppo spesso negata, come purtroppo dimostrano i recenti casi di femminicidio". (Ren)