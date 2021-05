Covid: Croce Rossa e Fsi, a Napoli Centrale tamponi gratuiti per soggetti vulnerabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro obiettivo - aggiunge Monorchio - è fare circa 300-400 tamponi al giorno; la risposta sarà consegnata entro 15 minuti al massimo. Oltre ai cittadini che si recheranno in postazione, potranno beneficiare dei tamponi anche i turisti e i viaggiatori in partenza o in arrivo, che potranno viaggiare con maggior sicurezza. Voglio ringraziare innanzitutto Ferrovie dello Stato per il grandissimo supporto e la Regione Campania perché una volta effettuati i tamponi, i risultati saranno inseriti nella piattaforma digitale regionale che permette la tracciabilità e le statistiche sulla diffusione dei contagi. I costi del progetto sono sostenuti dalla Croce Rossa Italiana grazie al contributo della Commissione Europea Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare che, attraverso un accordo con la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha destinato 35,5 milioni di euro alle attività di screening in sette Paesi europei (Austria, Germania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna)", conclude il presidente del Comitato Napoli della Cri . (Ren)