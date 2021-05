Turismo: Touring Club Italiano e Airbnb insieme per la promozione dei 252 borghi Bandiera Arancione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo assistito ad un aumento dell’offerta di alloggi in piattaforma nelle aree non urbane nel primo trimestre 2021 del 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Insieme agli amici di Tci speriamo di poter dare maggiori strumenti alle località Bandiere Arancioni per cogliere quest’opportunità”, ha concluso Trovato. “La valorizzazione dei borghi e delle mete dell’entroterra è tra i principali obiettivi del Touring Club Italiano che trova, in questo contesto, una spinta per rilanciare un approccio al viaggio attento e consapevole", ha dichiarato Giulio Lattanzi, direttore generale di Touring Club Italiano. "L’importante partnership con una realtà come Airbnb ci consente di tenere accesi i riflettori su quei centri di cui ci prendiamo cura, promuovendoli da oltre vent’anni grazie al programma di certificazione, affinché possano rivelare la loro eccellenza”. La voglia di vacanza, di "staccare" dalle preoccupazioni e dalle videoconferenze, ma allo stesso tempo di mantenere un minimo di distanziamento sociale privilegiando mete alternative, si traduce in un forte interesse per il turismo rurale di prossimità e per destinazioni isolate. Secondo il sondaggio condotto da Airbnb, il 34 per cento dei viaggiatori considera prioritari fattori come il distanziamento e la pulizia, percentuale che sale anche al 42 per cento tra gli over 55. Altro trend che si riconferma è la ricerca di luoghi isolati e tranquilli: un break in montagna o in campagna sarebbe l’ideale per il 28 per cento degli italiani. Un soggiorno a contatto con la natura sembra essere ciò che cercano molti italiani, il 30 per cento degli intervistati pagherebbe fino al 10 per cento in più per una sistemazione "green". (Com)