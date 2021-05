Covid: false convocazioni per le vaccinazioni a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste ore la direzione generale dell’Asl Napoli 1 Centro ha ricevuto dal distretto sanitario di base n.27 (Vomero-Arenella) una segnalazione rispetto ad un falso messaggio di convocazione inviato ad un cittadino per la vaccinazione Covid-19. Un’azione che, se strutturata e massiva, creerebbe un serio danno alla complessa macchina organizzativa messa in campo dall’ASL Napoli 1 Centro e, aspetto non secondario, al cittadino che riceve la falsa convocazione. “Abbiamo già provveduto a segnalare la questione alle autorità competenti - dichiara il direttore generale Ciro Verdoliva - e ancora una volta ci troviamo di fronte ad azioni che lasciano basiti e che minano la salute dei cittadini, anche se fosse uno scherzo definibile di cattivo gusto”. Al fine di aiutare i cittadini ad accorgersi di eventuali falsi messaggi di convocazione, l’Asl Napoli 1 Centro fa sapere che gli sms di convocazione per la vaccinazione anti Covid arrivano tutti da un numero che inizia con il prefisso 371 oppure con 4390. "Questi sms - spiega l'Asl - riportano il Codice fiscale del cittadino convocato. In nessun caso le convocazioni avvengono presso i distretti sanitari di base, ma solo presso i Centri vaccinali". L'Asl ha quindi ricordato che nel Napoletano gli hub vaccinali sono ubicati presso Mostra d’Oltremare, Museo Madre, Stazione Marittima, Fagianeria real Bosco di Capodimonte, Hangar Atitech Capodichino, Truck mobile postazione itinerante e nell’Isola di Capri presso Centro Paradiso di Anacapri e Palazzetto dello Sport di Capri. (Ren)