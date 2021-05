Covid: Piemonte e Liguria, accordo per la vaccinazione dei turisti in trasferta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato oggi, a Torino, il “Protocollo d’intenti per la reciprocità vaccinale SARS COVID–19 di residenti nelle Regioni Liguria e Piemonte in ambito turistico”. Lo hanno sottoscritto i governatori Alberto Cirio e Giovanni Toti. Si tratta di un documento mirato a favorire, in estate, la somministrazione di sieri anti Coronavirus dei cittadini piemontesi in Liguria e dei liguri in Piemonte. Erano presenti per la Regione Piemonte anche il vicepresidente Fabio Carosso, l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e, in videocollegamento, l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio. Il protocollo è stato trasmesso al generale Figliuolo, commissario straordinario per l’Emergenza Covid-19, per ogni opportuna valutazione e se arriverà il via libera da Roma si partirà al più presto. Il documento prevede che: i residenti in Piemonte potranno ricevere la vaccinazione anti-Covid presso i punti vaccinali della Liguria, così come i residenti in Liguria potranno ricevere la medesima vaccinazione presso i punti vaccinali siti in Piemonte alle seguenti condizioni; il soggiorno deve avvenire a scopo turistico durante il periodo estivo e per una durata che rende difficoltosa la somministrazione del vaccino nel territorio di residenza; nella richiesta l’interessato deve attestare l’esistenza delle condizioni di applicabilità dell’accordo, specificare la sua condizione di soggetto non vaccinato oppure presentare la certificazione della data e tipologia della prima dose ricevuta, rilasciare le autorizzazione al trattamento dei dati. (segue) (Rpi)