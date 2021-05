Abruzzo: Anci scrive a Regione per coinvolgere comuni in cabina di regia Cis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anci Abruzzo ha scritto al presidente della Regione, Marco Marsilio, per chiedere che i comuni siano coinvolti nella cabina di regia del Cis. Lo ha annunciato il presidente di Anci Abruzzo, Gianguido D'Alberto, aggiungendo che il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto dalla Regione per la realizzazione di infrastrutture ed investimenti pubblici turistici è una opportunità da cogliere e una leva fondamentale per la ripresa del settore. “La situazione del comparto in Abruzzo è ancora molto grave: le carenze strutturali dell’ultimo decennio non hanno permesso di sfruttarne le potenzialità e hanno contribuito a scoraggiare i flussi turistici nel tempo”, ha spiegato, sottolineando la necessità di rafforzare il sistema di imprese e infrastrutture, facilitando la mobilità e l’accesso a risorse e servizi. (Gru)