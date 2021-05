Campania: De Luca, per nuovi concorsi Regione gestirà la formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va avanti concorso per 650 giovani per centri impiego che si conclude a luglio e sono altri occupati a tempo indeterminato. Noi pronti a nuova prova concorsuale, stavolta la formazione ce la gestiremo noi con buona pace del Formez. Riprendiamo un secondo capitolo del concorso lanciato tre anni fa per i 10mila giovani da assumere nella Pa. C’è necessità di nuove immissioni". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)