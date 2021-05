Campania: Saiello (M5s), tavoli regionali per crisi industriali complesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da 18 anni oltre 200 lavoratori dell'ex Montefibre di Acerra, tra i 40 e i 55 anni, sbarcano il lunario con un contributo di appena 500 euro. Un destino che dividono con altre migliaia di lavoratori di tutte le aree di crisi complessa della Campania, in attesa di essere rioccupati nell'ambito di un accordo di programma del 2017 tra Regione, ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia, che punta alla loro ricollocazione nell'ambito di nuovi insediamenti produttivi. Dobbiamo avviare tutte le iniziative possibili per rendere nuovamente attrattive le nostre ex aree industriali, dando vita a un'opera di ricognizione delle esigenze specifiche dei diversi comparti commerciali, artigianali, industriali e dei servizi". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, a margine del question time in aula. (segue) (Ren)