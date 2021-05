Campania: Cirillo (M5s), riaprire stazione Eav a Pozzano di Castellammare di Stabia (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stazione Eav della frazione Pozzano di Castellammare di Stabia, che si trova a ridosso di frequentatissimi e noti lidi balneari, da ben tre anni è inibita ai passeggeri. A seguito di nostra richiesta, da Eav hanno spiegato che il servizio è stato sospeso su disposizione dell'amministrazione di Castellammare che, alla luce di un sopralluogo tecnico, ha ritenuto che non ci fossero le condizioni di sicurezza. Tre anni nei quali, oltre a decretare la stazione off limits, l'amministrazione Cimmino non ha avviato alcuna interlocuzione con la società di trasporti per individuare una soluzione condivisa, nell'ottica della grande attenzione e dell'impegno che a ogni livello istituzionale stiamo mettendo in campo per salvaguardare e rilanciare la stagione turistica. Riattivare la stazione di Pozzano darebbe sicuramente un impulso importante in vista dell'apertura della stagione balneare, quando anche i siti turistici di questo tratto di costa saranno resi Covid Free". Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo, in una nota inviata al presidente dell'Eav Umberto De Gregorio. (Ren)