Napoli: al via manutenzione via Claude Monet a Pianura

- "Sono iniziati i lavori di manutenzione del verde in via Claude Monet a Pianura. Un intervento richiesto dall’assessorato al Patrimonio retto da Alessandra Clemente d'intesa con l'assessore al Verde Luigi Felaco e seguito dal servizio verde della città e dalla Napoli Servizi Unità Manutenzione del Verde. Su via Claude Monet insistono alcuni edifici di proprietà comunale e le operazioni in corso, finalizzate al mantenimento della sicurezza e del decoro urbano, divenute improcrastinabili e che dureranno sino alla settimana prossima, consistono nel diserbo delle aree e nel corretto smaltimento del materiale". L'annuncio in una nota della Regione.(Ren)