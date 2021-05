Covid: Piemonte, somministrate altre 35 mila dosi di vaccino, in totale sono 2,2 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 34.946 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte. Questo il dato comunicato oggi all’Unità di Crisi della Regione (aggiornato alle ore 18.00). A 15.499 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 4.791 le persone estremamente vulnerabili, 5.534 i cinquantenni, 10.444 i sessantenni, 3.191i settantenni e 1.206gli over80. Quasi 3.000 le dosi somministrate dai medici di famiglia. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.211.632 dosi (di cui 750.737 come seconde), corrispondenti al 90,5% di 2.443.760 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a quella di ieri perché tiene conto dei caricamenti delle 25.600 dosi di Moderna e 14.900 dosi di Johnson & Johnson consegnate oggi. (Rpi)