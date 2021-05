Politica: Laboccetta (Polo Sud), a 33 anni dalla morte Almirante resta il più grande oratore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “33 anni fa moriva Giorgio Almirante, l'indimenticabile mitico leader della destra. Il più grande oratore politico del Parlamento italiano”. Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. “Onore ad un grandissimo italiano - prosegue il presidente di Polo Sud - che resta tra i giganti del dopoguerra. Per fortuna dopo i disastri provocati dal suo erede, Gianfranco Fini, caratterizzati da una serie di atti conditi da allucinante miopia politica e da velenose canagliate, la destra italiana è rinata alla grande. Il merito è di Giorgia Meloni che ha saputo ripartire dalle rovine finiane per creare oggi un Movimento nazionalpopulista, dinamico e moderno destinato con le prossime politiche a conquistare il podio numero uno. Almirante che ha sempre puntato sui giovani questa volta potrà guardare dall'alto dei cieli alla nuova Destra che cresce e che conta in Italia ed in Europa", conclude. (Ren)