Venezia: Franceschini a Unesco, lavoriamo insieme per proteggerla

- Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha incontrato oggi il direttore generale dell'Unesco, Audrey Azoulay, a margine della vernice della 17ma Mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia. Nel corso del cordiale colloquio - riferisce una nota del dicastero - il ministro e il direttore generale hanno affrontato le principali tematiche di rilievo internazionale riguardanti la cultura. In particolare, Franceschini ha aggiornato Azoulay sulle iniziative legislative volte a superare definitivamente il passaggio delle grandi navi nella Laguna veneta. La norma recentemente varata dal Consiglio dei Ministri è già stata approvata dal Parlamento. Ora sono necessari i tempi tecnici richiesti per la progettazione e la realizzazione dell'approdo extra lagunare. (segue) (Com)