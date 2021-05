Venezia: Franceschini a Unesco, lavoriamo insieme per proteggerla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Franceschini e il direttore generale hanno poi affrontato lo stato dell'arte delle collaborazioni internazionali che vedono impegnate Italia e Unesco nella tutela del patrimonio culturale nelle aree di crisi nell'ambito della iniziativa Unite for Heritage, ripromettendosi di farne un focus specifico in occasione del G20 Cultura che si terrà a Roma il 29 e 30 luglio. In questo contesto, il Dg Azoulay, che ha risposto positivamente all'invito del Ministro, parteciperà con un proprio intervento. (Com)