Roma: generale Graziano, nessun interesse a competizione elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna intenzione di partecipare alla competizione elettorale per il sindaco di Roma. Lo scrive su Twitter il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare europeo che smentisce così alcune citazioni a mezzo stampa che lo vedrebbero interessato a una candidatura alle prossime elezioni comunali romane. "Sono concentrato ad onorare il mio ruolo istituzionale di presidente del Comitato militare europeo sino al 31 maggio del 2022 e non sono in alcun modo interessato alla competizione elettorale per il sindaco di Roma", ha scritto Graziano. (Res)