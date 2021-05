Campania: Saiello (M5s), tavoli regionali per crisi industriali complesse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saiello ha proseguito: "Oggi abbiamo ottenuto che sarà istituito un tavolo di confronto con la Regione e con tutte le parti interessate, al centro del quale si discuterà delle azioni da mettere in campo per favorire il reinserimento lavorativo in tutte le aree di crisi complessa della Campania". Quindi il consigliere regionale campano del Movimento 5 Stelle ha concluso il suo intervento ed ha affermato: "Vogliamo seguire da vicino queste vertenze e dare vita a una fase di reinserimento lavorativo di tutti i lavoratori delle aree di crisi complessa, dando loro assoluta priorità in caso di nuovi insediamenti industriali e produttivi". (Ren)