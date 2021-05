Napoli: Laboccetta (Polo Sud), importante richiesta aspettativa da Maresca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La richiesta di aspettativa presentata dal giudice Catello Maresca al Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli, dottor Luigi Riello, è sicuramente un fatto importante e significativo. Che fa chiarezza rispetto alla competizione in atto per la conquista di Palazzo San Giacomo. I napoletani potranno finalmente scegliere il successore di De Magistris e chiudere così le stagioni dell'istrionismo e della demagogia. Mi fa piacere che il dottor Maresca abbia finalmente deciso di avviare questa procedura. Sarà interessante conoscere a breve il suo progetto per la ripartenza della Capitale del Sud e la sua squadra." Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)