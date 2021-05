Campania: De Luca, a Napoli sorgerà rete ospedaliera di prossimità all'avanguardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo realizzare case di comunità, una ogni 40mila abitanti. Ritardo storico in medicina territoriale sarà utilizzato per strutture all’avanguardia. Lavoriamo a progetti esecutivi per nuovi ospedali. A Napoli con apertura Ospedale del Mare avrebbe comportato la chiusura di tre ospedali, noi abbiamo evitato la loro chiusura che costituiranno rete ospedaliera di prossimità e servizi ai cittadini all’avanguardia in Italia. Agli Incurabili investiamo 100 milioni con interventi strutturali al San Gennaro insieme all’Annunziata". Lo ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca in una diretta social: "Stiamo lavorando perché il San Giovanni Bosco riapra il suo pronto soccorso. Abbiamo eccellenze a Salerno, un accordo tra Napoli 2 e Santobono ha consentito di fare in ospedale di Pozzuoli con tecnologia robotica, interventi straordinari. E si fanno solo in Campania che non si fanno a sud di Roma".(Ren)