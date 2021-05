Amministrative: Boccia (Pd), stop polemiche, Conti lavori con Lepore per Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Lepore è il candidato del Partito democratico e "ha tutto il nostro sostegno, uno di quei ragazzi che quando va tra i volontari delle Feste dell’unità è amato e non deve vergognarsi di aver partecipato e organizzato una scissione; è in campo per la città di Bologna e sta parlando sempre e soltanto del futuro della città. Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro anche grazie al Pd prima di aver fatto la scissione insieme a Renzi e Italia viva, sta facendo una campagna elettorale molto aggressiva, incentrata sul parlare male del Partito democratico; penso sia un grave errore e la invitiamo a parlare invece delle sue proposte per il futuro di Bologna, non della comunità Pd che ha tradito andando via. Isabella non deve vergognarsi di Renzi; rinnegare il proprio passato in politica è sempre sgradevole. Isabella e Matteo devono unire le forze così come chiede ogni giorno Matteo Lepore a tutta la città". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, in un'intervista a "Radio radicale". (Rin)