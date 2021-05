© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle vaccinazioni, "il trend è in crescita". Lo ha dichiarato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19 della cabina di regia. Brusaferro ha sottolineato come oltre il 90 per cento degli over 80 sia stato vaccinato. (Rin)