Abruzzo: Cna Turismo, bene fondi per montagna in decreto Sostegni bis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assegnazione all'Abruzzo di oltre 17 milioni per sostenere il turismo montano è una buona notizia, e di questo va dato atto tanto al governo che all'assessore Daniele D'Amario nelle vesti di presidente della Conferenza delle Regioni: adesso ci attendiamo che la Giunta metta a punto, come annunciato, un provvedimento che individui tanto i comprensori che ne potranno beneficiare che le categorie interessate. Lo dice il presidente regionale di Cna Turismo, Claudio Di Dionisio, secondo cui "per l'Abruzzo del turismo è una buona notizia il provvedimento varato ieri sera dal Consiglio dei ministri con il decreto Sostegni bis. “Avevamo criticato anche il fatto che, per quel che riguarda il capitolo dell'ospitalità, il solo parametro della presenza di posti letto in strutture alberghiere, per l'assegnazione dei contributi, fosse oggettivamente limitativo, mentre al Nord gli hotel rappresentano la stragrande maggioranza dell'offerta in prossimità degli impianti di risalita, in un territorio come l'Abruzzo, nei bacini sciistici dell'Aquila, della Maielletta, del Gran Sasso teramano e dell'area di Roccaraso, esiste una diffusa presenza che va oltre gli hotel, con strutture ricettive anche di altra natura”, ha concluso, sottolineando la necessità di tener conto della complessità anche durante la ripartizione delle risorse. E è giusto che ora anche di questa complessità si possa tener conto in sede di ripartizione delle risorse". (Gru)