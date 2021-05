Fisco: De Luca, proposta Letta tassa successione è inaccettabile e autolesionistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha continuato: "Apparentemente una cosa che toccava i ricchi, sapete quale è stato il risultato? Si prevedevano 2.3 miliardi, sono effettivamente entrati 200 mln ma unico risultato prodotto è stata crisi di tutto il settore nautico privato con migliaia di lavoratori per strada. Non vorrei che si pensasse a cose similari. Si parte da cose teoricamente plausibili ma che in concreto producono effetti lesionistici. Concentriamoci sulla lotta all’evasione fiscale, seria e decisiva da fare ed evitiamo cose che creano problemi e psicologia che non aiuta alla ripresa". Quindi il governatore della Campania ha concluso: "Meno male che nella stessa giornata il gruppo alla Camera del Pd ha proposto sburocratizzazione Zes per aiutare imprese a investire specialmente in aree meridionali che aiutano a prossciugare palude burocratica del Paese e frustra tutti gli slanci di creatività e innovazione che pure si esprimono a volte nel nostro Paese". (Ren)