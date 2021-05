Campania: De Luca, impiegare in lavori stagionali percettori reddito cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stato a Battipaglia a centro vaccinale promosso da Confagricoltura per comparto agricolo. Io voglio rilanciare il problema posto da imprenditori: avremo difficoltà a trovare manodopera stagionale perché molti stranieri non ci sono più e perché il reddito di cittadinanza ha determinato distorsioni. Premetto, sono d’accordo a dare il reddito a chi non ha il pane ma no a degenerazione, speculazioni e parassitismi. L’ipotesi che rilancio è questa: siccome facciamo fatica in aziende agricole e trasformazioni agricole, nei ristoranti, negli alberghi e negli stabilimenti balneari non sono disponibili a fare gli stagionali ma vanno a fare il lavoro nero". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (segue) (Ren)