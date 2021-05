Sardegna: Coldiretti, al via bando indigenti, "ossigeno per economia e aiuto per famiglie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le domande potranno essere presentate (salvo nuove disposizioni) per tutto il 2021, ma al 30mo giorno dall'avviso sarà pubblicato un primo elenco delle aziende. I prodotti saranno consegnati, attraverso un voucher, alle famiglie sarde indigenti che presenteranno domanda al proprio Comune. Le risorse sono assegnate a quest'ultimi secondo questi criteri: 30 per cento in parti uguali; 35 per cento in proporzione alla popolazione; 35 per cento in proporzione al tasso di indigenza secondo gli ultimi dati Istat disponibili. "Grazie alla regione abbiamo un bando ad economia circolare che segna l'inizio di un nuovo metodo anche negli interventi, in quanto fa rete andando incontro alle esigenze sia delle famiglie indigenti sarde cresciute esponenzialmente durante la pandemia che delle aziende - afferma il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu che aveva presentato circa un anno fa la proposta alla Regione -, interventi sardi per i sardi senza sprecare un euro". (segue) (Rsc)