Fisco: De Luca, proposta Letta tassa successione è inaccettabile e autolesionistica

- "Condivido valutazione che ha fatto Draghi su ipotesi di Enrico Letta su tassa successione sopra il milione di euro. Condivido che misure in quadro unitario e coerente ma esprimo anche il mio dissenso nel merito della proposta avanzata da Enrico Letta: per quanto mi riguarda è inaccettabile, parliamo di entrate banali e politico atto di autolesionismo che finisce per creare un clima di diffidenza e barriera nel rapporto con ceto medio produttivo. Dal punto di vista delle famiglie meridionali è cosa che preoccupa ancora di più". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "C’è propensione straordinaria al risparmio, al Sud più che altrove in Italia a volte pure con redditi limitati si tolgono il pane per lasciare un appartamento o attività commerciale a un figlio. Puoi arrivare anche a un milione, frutto di eredità e sacrifici mi pare inaccettabile che qualcuno intervenga su vita di sacrificio. Il governo Monti ha salvato l’Italia dalla bancarotta: due leggi, una profondamente sbagliata, la Severino offesa al diritto. L’altra quella sulla nautica, lo stesso Monti ha riconosciuto che è stata sbagliata, con cui si prevedeva di tassare i proprietari delle barche". (segue) (Ren)