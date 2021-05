Sardegna: Coldiretti, al via bando indigenti, "ossigeno per economia e aiuto per famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il bando di economia circolare per gli indigenti promosso da Coldiretti Sardegna, che prevede la donazione di pane e formaggio prodotti dalle aziende sarde alle famiglie in difficoltà economica con un ritorno economico anche per chi produce. L'assessorato all'Agricoltura ha infatti pubblicato l'avviso, che rimarrà aperto fino al 31 dicembre 2021, per la presentazione delle manifestazione di interesse da parte delle aziende che producono e vendono prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione; formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano. Per l'iniziativa la Regione ha stanziato 6 milioni di euro (cinque per i formaggi ed uno per il pane). I caseifici, contestualmente alla presentazione della manifestazione di interesse, dovranno comunicare l'entità delle giacenze disponibili ed il quantitativo di latte lavorato nella campagna 2019-2020. (segue) (Rsc)