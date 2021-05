Sardegna: Coldiretti, al via bando indigenti, "ossigeno per economia e aiuto per famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifestazione di interesse servirà per stilare un elenco di imprese potenzialmente interessate ad aderire al programma di interventi, la cui attuazione è rimessa ai singoli Comuni, garantendo in questo modo la massima diffusione e la partecipazione del maggior numero di aziende. La domanda dovrà essere presentata tramite pec all'assessorato dell'Agricoltura (agricoltura@pec.regione.sardegna.it). L'elenco rimane sempre aperto sino a tutto il 2021, pertanto le manifestazioni di interesse potranno pervenire sino al 31.12.2021. La Regione si riserva di interrompere anticipatamente l'aggiornamento a fronte della conclusione degli interventi o per ragioni di interesse pubblico. (segue) (Rsc)