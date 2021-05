Sardegna: Coldiretti, al via bando indigenti, "ossigeno per economia e aiuto per famiglie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo bando infatti, cambia la rotta rispetto ai tradizionali interventi sul settore che vedeva l'acquisto di Pecorino romano da destinare alle famiglie indigenti, ma non solo sarde. In questo modo si crea un circolo virtuoso in cui i denari investiti a favore di un settore economico sardo rimangono in Sardegna sotto forma di formaggio made in Sardinia destinato alle famiglie indigenti. La proposta di Coldiretti Sardegna è nata da una parte per venire incontro appunto alle famiglie in difficoltà economica e dall'altra al settore lattiero caseario che a causa del lockdown e la chiusura dei canali Horeca ha visto crollare la vendita dei formaggi molli e a bassa stagionatura con la conseguente scelta dei caseifici di aumentare la produzione del Pecorino romano (stagionato e a lunga conservazione). La conseguenza - secondo Coldiretti - è quelle di penalizzare soprattutto i caseifici che hanno saputo diversificare e allo stesso tempo ci potrebbe essere il rischio di congestionare il mercato del Romano, nonostante la crescita delle vendite. (segue) (Rsc)