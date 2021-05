Covid: De Luca, dobbiamo recuperare in Campania 150mila dosi mancanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo recuperare per le dosi del passato ancora 150mila dosi che mancano all’appello e soprattutto da oggi in poi, se cominciamo a vaccinare 16-40 anni, dobbiamo avere una percentuale in più di vaccini consegnati. Questo ve lo dirà solo il presidente della Campania che vi racconta la verità che potete verificare sui siti istituzionali". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo DE Luca in una diretta social. (Ren)