- "Nella fascia 16-40 anni c’è il 30 percento della popolazione campana, in questa fascia, la Lombardia ha il 26, il Veneto 25,8, il Lazio 26,7, la Liguria il 23. La Liguria a cui abbiamo dato correttamente più vaccini perché ha più anziani dovrebbe avere meno vaccini in proporzione rispetto alla Campania". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo DE Luca in una diretta social. (Ren)