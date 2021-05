© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 25 maggio, alle 15.30, presso l'Aula del III piano di palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per le questioni regionali svolge, in videoconferenza, l'audizione della viceministra dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, sulla situazione finanziaria dei Comuni nell'emergenza sanitaria. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)