Covid: De Luca, basta demagogia su vaccini a turisti da parte di alcune Regioni

- "Qualche mio collega presidente di Regione ha voluto dire che da loro sono pronti a vaccinare tutti i turisti che arrivano, mi permetto di domandare: con i vaccini di chi vi impegnate a vaccinare tutti visto che non abbiamo sieri sufficienti a vaccinare tutta la popolazione e visto che dovremo prepararci da agosto con gli studenti. Come sarebbe bello evitare propaganda a ruota libera. Quando saremo usciti e faremo rivisitazione cose dette in quest’anno e mezzo avremo modo di vedere quanta demagogia. Se dobbiamo, la Campania vaccinerà anche gli animali da affezione e la mattina cappuccino, brioche e caffé". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)