Campania: De Luca, impiegare in lavori stagionali percettori reddito cittadinanza (2)

- De Luca ha proseguito: "Senza far perdere a nessuno il reddito di cittadinanza o gli ammortizzatori sociali, le aziende possono dare in aggiunta al reddito di cittadinanza 500 euro al mese, per cui un giovane può aggiungere ai 750 e 1250 sono cifra dignitosa se necessario bonus per trasporto ma si potrebbe chiedere di andare a fare gli stagionali". E quindi il governatore della Regione Campania ha concluso il suo intervento e quindi sul tema ha affermato: "E si potrebbe anche aggiungere che se rifiuti due o tre proposte perdi il reddito. Così si moralizza. Credo sia conveniente. Mi pare cosa utile per loro, per lo Stato e per le imprese". (Ren)