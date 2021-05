© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto al commissario di dare più vaccini alla Campania, come prima li abbiamo dati ai più anziani oggi è più corretto darli a noi con popolazione più giovane fino a settembre con l’equilibrio di un vaccino per ogni cittadino. Ora correttamente dovrebbero anticipare dosi a Campania". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo DE Luca in una diretta social. (Ren)