Campania: De Luca, al lavoro per garantire occupazione a giovani del concorsone

- "Stiamo lavorando sull’occupazione. Il lavoro, abbiamo inserito in un ruolo speciale gli Lsu, se dio vuole si avvia a conclusione il problema che riguarda i quasi 2mila giovani del concorsone. C’è stata discussione con ministero Pa, lasciamo perdere: noi impegnati a garantire il lavoro a questi giovani e lo faremo. Formez ha fissato data per prova scritta, al di là di qualche stupidaggine raccontata da “eminente giurista” che parla di cose di cui non conosce nulla, noi garantiremo il lavoro a chi ha fatto due prove scritte e dieci mesi di formazione professionale. In Campania la cosa più seria d’Italia, lo diciamo a chi continua a darci lezioni di costituzione mentre a Roma il Formez ha fatto stabilizzazioni con procedure avventurose". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)