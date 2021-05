Campania: De Luca, approvate in consiglio proposte per semplificazione opere pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riunione al consiglio regionale importante, abbiamo approvato legge di semplificazione delle opere pubbliche e una proposta di legge inviata al parlamento italiano. Una volta consegnato un cantiere, un’opera non si può più fermare. Una modifica all’abuso di atto d’ufficio e cancellare quest’obbrobrio giuridico. Abbiamo approvato agenzia regionale dei pagamenti in agricoltura, ci vorrà un anno per completarlo: alla fine i pagamenti li faremo in Campania, non a Roma". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo DE Luca in una diretta social. (Ren)