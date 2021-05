Cultura: Franceschini su Biennale, simbolo di ripartenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Biennale è stata sempre all'avanguardia, ha sempre indicato una strada proiettata sul futuro e mi fa piacere che qui oggi oltre al presidente Roberto Cicutto, ci sia il presidente del Maxxi, il presidente della Triennale e quello della Quadriennale. Perché sono le istituzioni che insieme a tante altre, pubbliche e private, hanno tenuto aperta questa finestra sul futuro. Ora non è più un lavoro di minoranza profetiche, è un lavoro del Paese. Proiettarsi sul futuro e accettare le sfide e dimostrare che la creatività italiana non è solo una cosa del passato ma è una cosa del presente. Dimostriamo al mondo di cosa è capace l'Italia". (Com)