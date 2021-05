Ambiente: ministero Pa aderisce a progetto "Venezia capitale mondiale della sostenibilità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’adesione del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, questa mattina a Ca' Corner a Venezia, rafforza il partenariato del progetto "Venezia Capitale mondiale della sostenibilità", nato dalla collaborazione tra regione del Veneto ed il comune di Venezia con il coinvolgimento anche di istituzioni nazionali. Il progetto - approvato dalla Giunta regionale del Veneto lo scorso 12 marzo - promuove lo sviluppo di un piano di interventi funzionali alla crescita sostenibile del territorio, in particolare alla riqualificazione urbana e alla promozione del patrimonio artistico e naturale di Venezia. Il progetto - riferisce una nota del dicastero della Pa - segna l'avvio di un percorso per la definizione di una governance, con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche insieme a partner privati per la realizzazione di un coordinamento delle iniziative e dei progetti che insisteranno sull’area metropolitana di Venezia e sul territorio circostante. (segue) (Com)