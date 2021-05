Ambiente: ministero Pa aderisce a progetto "Venezia capitale mondiale della sostenibilità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono lieto di sostenere questo progetto che si muove nella direzione di proteggere e valorizzare il 'bene culturale' Venezia, le sue 'pietre', le donne e gli uomini che la abitano e che meritano una città vivibile", afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. "È questo che intendiamo per sostenibilità e che Venezia può incarnare nella sua unicità: una sostenibilità economica, ambientale e tecnologica in linea con le 'transizioni' che il Piano nazionale di ripresa e resilienza ora rende possibili. Sviluppo e qualità della vita che marciano insieme, con lo stesso passo: questo è il futuro che candidiamo Venezia a rappresentare". (segue) (Com)